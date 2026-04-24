كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أهلية زوج شقيقة القائم على النشر بالتعدي على نجل شقيقته وإلقاء مادة كاوية عليه وتهديده بالقتل بمحافظة البحيرة.

الأمن يكشف حقيقة منشور حول إلقاء مادة كاوية على طفل

وبالفحص، تبين وجود خلافات مصاهرة بين طرفين منذ عام 2022، ومحرر بشأنها عدة محاضر متداولة قضائيًا، كما تبين عدم صحة ما ورد بالمنشور من ادعاءات بشأن الاعتداء أو التهديد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على النشر، وبمواجهته أقر باختلاقه للواقعة ونشرها على غير الحقيقة بهدف استغلالها في النزاع القائم بين الطرفين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.