أطلقت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، حملة نظافة على شاطئ وادي "قني"، استكمالًا لفعاليات مبادرة Ocean Optimist Clean-Up " تنظيف المحيط المتفائل"، بهدف حماية البيئة البحرية، وحماية الشواطئ والشعاب المرجانية.

رفع مخلفات الأشجار والبلاستيك

وقال محمد حامد، رئيس مدينة دهب، إن حملة النظافة استهدفت منطقة وادي "قني" بلكامل، وجرى رفع مخلفات الأشجار، والمخلفات البلاستيكية التي يتركها زوار المنطقة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بحماية البيئة، ومراكز الغوص، والمواطنين المحليين، والذين تمكنوا من جمع أكثر من 300 كيلو من الأكياس البلاستيكية فقط، بجانب مخلفات الأشجار.

استمرار تفعيل المبادرة

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، على استمرار تفعيل المبادرة للحد من وصول النفايات خاصة البلاستيك إلى الشعاب المرجانية والكائنات البحرية التي تمثل ثروة طبيعية غالية، بجانب الحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق السياحية، التي يقصدها آلاف السائحين للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمقومات السياحية التي حبى الله بها مدينة دهب.

شكر للجهات المشاركة

وقدم الشكر والتقدير لكافة الجهات التي شاركت في فعاليات لحملة، وساهمت في رفع الوعي لدى المترددين على المنطقة، مناشدًا الزوار بالحفاظ على النظافة، والحرص على عدم إلقاء المخلفات البلاستيكية لكونها أساس تدمير البيئة البحرية.

أهمية منطقة وادي قني السياحية

جدير بالذكر، أن منطقة "قني" أحد أغني الأماكن السياحية بالمناظر الطبيعية الخلابة، وتعد من أكثر المناطق التي تشهد إقبال على زيارتها، كونها تضم الشلالات المائية وأشجار النخيل..

كم تعد منطقة وادي "قني" مكان مناسب لمحبي التنزه وممارسة رياضة المشي وسط الطبيعة الجبلية، وممارسة التسلق أو الجلوس والاسترخاء قرب البحيرة تحت ظلال أشجار النخيل، إضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة الصخور المنحوتة وكأنها لوحات جميلة ملونة.