كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من سائق سيارة أجرة لقيامه بتحصيل تعريفة ركوب أعلى من المقررة، والتعدي لفظيا على زوجته بنطاق محافظة بني سويف، مما استوجب التحرك الأمني الفوري للوقوف على حقيقة الواقعة وحماية حقوق المواطنين.

ضبط السائق المتهم بالتعدي على سيدة ببني سويف

بالفحص والتحري، تم تحديد القائم على النشر، وبسؤاله أفاد بأن زوجته ووالدتها استقلتا سيارة أجرة، حيث طلب السائق مبلغا إضافيا عن الأجرة الرسمية، وعند اعتراض الزوجة قام بتوجيه إهانات لفظية لها.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط السيارة وقائدها، وتبين أنها منتهية التراخيص، وأن السائق لا يحمل رخصة قيادة وله معلومات جنائية مسجلة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.