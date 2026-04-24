كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص بنطاق منطقة مدينة نصر في القاهرة، مما أثار حالة من الذعر بين المارة واستوجب تحركا أمنيا فوريا.

تفاصيل مشاجرة مدينة نصر وكواليس لهو الأطفال

بالفحص والتحري، تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول (ضم مالك محل وعاملين به، أصيب أحدهم بجرح في الوجه)، وطرف ثان (مكون من شخصين، أصيب أحدهما بكدمات متفرقة).

وكشفت التحقيقات أن الشرارة الأولى للواقعة بدأت بسبب خلافات حول "لهو الأطفال" بالمنطقة، مما أدى لنشوب مشادة كلامية تطورت سريعا لساحة عراك.

ضبط المتهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء في مدينة نصر

أوضحت التحريات أن المشاجرة شهدت تعديا متبادلا بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية، مما تسبب في الإصابات المرصودة.

ونجحت القوات في ضبط طرفي المشاجرة، وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.