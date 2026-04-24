انخفضت أسعار الفول المعبأ، وزيت عباد الشمس، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 24-4-2026، بينما ارتفعت أسعار زيت الذرة، والفول السائب، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.68 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 58.54 جنيه، بتراجع 3.01 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.32 جنيه، بتراجع 3 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 93.98 جنيه، بتراجع 2.89 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.18 جنيه، بتراجع 67 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.08 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.63 جنيه، بتراجع 93 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.26 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 111.51 جنيه، بزيادة 4.49 جينه.

كيلو اللحوم الطازجة: 421.22 جنيه، بتراجع 7.06 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.81 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.05 جنيه، بتراجع 26 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 55.7 جنيهًا، بزيادة 2.7 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 138.8 جنيه، بتراجع 4.93 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 279.27 جنيه، بتراجع 3.05 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.58 جنيه، بزيادة 39 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 102.91 جنيه، بتراجع 89 قرشًا.

