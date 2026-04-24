وصلت سيارة نقل جثمان الدكتور ضياء العوضي إلى مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بمدينة العبور، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل تشييع الجثمان.

وشهد محيط المستشفى تواجد عدد من أفراد أسرة الراحل وأقاربه، إلى جانب بعض المقربين، في انتظار الانتهاء من الإجراءات تمهيدًا لنقل الجثمان إلى مسجد التوحيد لأداء صلاة الجنازة.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد التوحيد، وسط مشاركة واسعة من الأهالي والمعارف لتوديع الفقيد.

ويتجه المشيعون عقب أداء الصلاة إلى مقابر جمعية النور خلف منطقة العبور على طريق بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث يُوارى الجثمان الثرى في مثواه الأخير.

وتسود حالة من الحزن بين أهالي العبور وأصدقاء الراحل، الذين حرصوا على الحضور للمشاركة في وداعه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.