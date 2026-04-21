إعلان

بعد احتجاز السفينة توسكا.. إيران تشكو أمريكا في مجلس الأمن والأمم المتحدة

كتب : محمود الطوخي

11:03 م 21/04/2026

الحصار الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طالبت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بإدانة دولية فورية لما وصفته بأعمال القرصنة الأمريكية في بحر عمان، محذرة من تداعيات ذلك على مسار حرب إيران.
وأكدت البعثة في بيان رسمي، أن الجيش الأمريكي قام يوم 19 أبريل بمهاجمة السفينة التجارية الإيرانية توسكا والاستيلاء عليها بالقرب من السواحل الإيرانية، مع احتجاز كامل أفراد طاقمها كرهائن، مما يضع علاقة إيران وأمريكا أمام منعطف خطير.


تفاصيل احتجاز السفينة توسكا في ظل حرب إيران وأمريكا

ووصفت البعثة الإيرانية هذا التحرك بأنه يمثل "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وانتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار"، مشددة على أن الواقعة تندرج تحت مسمى العمل العدواني الذي يحمل سمات القرصنة.
وأشار البيان إلى أن هذا السلوك الذي وصفه بـ"المتهور" يتسبب في تهديد الملاحة الدولية بشكل مباشر، ويؤدي إلى تقويض معايير السلامة والأمن البحريين، مما يزيد من احتمالات اتساع رقعة حرب إيران في المنطقة.

مطالب طهران لمجلس الأمن لمنع اشتعال حرب إيران

ووجهت طهران رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي، تطالب فيها بضرورة إصدار إدانة حازمة ولا لبس فيها لهذا العمل.
وشددت الرسالة على أهمية إخضاع المسؤولين عن هذه الواقعة للمساءلة القانونية الكاملة، مع المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة توسكا وطاقمها وكافة المتضررين، لضمان عدم استئناف حرب إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا احتجاز السفينة توسكا حرب إيران الحصار الأمريكي

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

