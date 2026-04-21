طالبت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بإدانة دولية فورية لما وصفته بأعمال القرصنة الأمريكية في بحر عمان، محذرة من تداعيات ذلك على مسار حرب إيران.

وأكدت البعثة في بيان رسمي، أن الجيش الأمريكي قام يوم 19 أبريل بمهاجمة السفينة التجارية الإيرانية توسكا والاستيلاء عليها بالقرب من السواحل الإيرانية، مع احتجاز كامل أفراد طاقمها كرهائن، مما يضع علاقة إيران وأمريكا أمام منعطف خطير.

On 19 April, near Iran’s coast in the Sea of Oman, U.S. military forces attacked and seized Iran’s commercial vessel Touska, taking its crew hostage. This constitutes a grave breach of international law, a clear violation of the ceasefire, and an act of aggression marked by the… pic.twitter.com/2PeUwQGop5 — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) April 21, 2026



تفاصيل احتجاز السفينة توسكا في ظل حرب إيران وأمريكا

ووصفت البعثة الإيرانية هذا التحرك بأنه يمثل "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وانتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار"، مشددة على أن الواقعة تندرج تحت مسمى العمل العدواني الذي يحمل سمات القرصنة.

وأشار البيان إلى أن هذا السلوك الذي وصفه بـ"المتهور" يتسبب في تهديد الملاحة الدولية بشكل مباشر، ويؤدي إلى تقويض معايير السلامة والأمن البحريين، مما يزيد من احتمالات اتساع رقعة حرب إيران في المنطقة.

مطالب طهران لمجلس الأمن لمنع اشتعال حرب إيران

ووجهت طهران رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي، تطالب فيها بضرورة إصدار إدانة حازمة ولا لبس فيها لهذا العمل.

وشددت الرسالة على أهمية إخضاع المسؤولين عن هذه الواقعة للمساءلة القانونية الكاملة، مع المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة توسكا وطاقمها وكافة المتضررين، لضمان عدم استئناف حرب إيران.