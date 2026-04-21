تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط المدير المسؤول عن مصنع غير مرخص لإنتاج وتصنيع المعسل، كائن بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ضبط مصنع معسل بدون ترخيص في المنصورة

وتم ضبط المتهم وبحوزته 15 طنًا من المعسل منتهية الصلاحية، وبدون مستندات دالة على مصدرها، وذلك تمهيدًا لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة