مقتل عنصرين شديدي الخطورة وضبط ترسانة أسلحة ومخدرات بـ104 ملايين جنيه | صور

كتب : علاء عمران

12:14 م 21/04/2026 تعديل في 12:18 م
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية موسعة استهدفت بؤرًا إجرامية شديدة الخطورة تنشط في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بعدد من المحافظات، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة.

وبحسب المعلومات والتحريات، فقد رصد قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات اعتزام عناصر إجرامية جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة الثقيلة تمهيدًا لترويجها داخل البلاد.

ضبط ترسانة أسلحة ومخدرات بـ104 ملايين جنيه

وعقب تقنين الإجراءات، تحركت القوات مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزي، حيث بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق النيران تجاه القوات، ما أسفر عن تبادل إطلاق النار ومصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، أحدهما محكوم عليه بالإعدام والآخر صادر بحقه أحكام مؤبدة.

ضربة أمنية كبرى بالقاهرة وقنا وأسيوط

وأسفرت المداهمة عن ضبط باقي عناصر التشكيل وبحوزتهم 52 قطعة سلاح ناري متنوعة من بينها أسلحة آلية ومدفع جرينوف، بالإضافة إلى أكثر من طن من المواد المخدرة (حشيش، شابو، هيدرو)، تُقدر قيمتها بنحو 104 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لضرب بؤر الإجرام وتجفيف منابع المخدرات والسلاح.

وزارة الداخلية مخدرات أسلحة نارية

بعد شائعة وفاته.. تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر في باريس
قصة رقصة غريبة أثارت الجدل في حفل لـ"طلاب بتجارة طنطا"
الأسعار تبدأ من 11.5 مليونا.. إقبال كبير على شقق"ذا سباين"- صور
شاب يقتل شقيقه في أسوان بسبب خلاف على محل فول وطعمية
بالصور.. نجوم فيلم "برشامة" في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي
