أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين بإحدى مدارس التعليم الأساسي للبنين بمحافظة القليوبية إلى المحاكمة التأديبية، لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة تعدٍ جنسي على أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدرسة وأثناء اليوم الدراسي.

إحالة موظفين بمدرسة في القليوبية للمحاكمة

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن قائمة الاتهام شملت مدير المدرسة، واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين، وفني وسائل تعليمية مكلف بالإشراف على بوابة المدرسة يوم الواقعة.

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد رصد ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية حول واقعة تعدٍ جنسي من طالب بالصف الثاني الإعدادي على طالب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدرسة، وعلى الفور تم إخطار النيابة الإدارية ببنها (القسم الثالث)، التي باشرت التحقيق العاجل في الواقعة.

وخلال التحقيقات التي باشرها وكيل أول النيابة الإدارية، وتحت إشراف مدير النيابة، تم الاستماع إلى أقوال مدير المدرسة وولي أمر الطالب المعتدى عليه والقائمين على إدارة المدرسة، بالإضافة إلى عدد من الطلاب، والتي كشفت عن ارتكاب المتهمين مخالفات عدة في التعامل مع الواقعة.

وتضمنت المخالفات تكليف أخصائية اجتماعية غير مختصة بسماع أقوال الطلاب دون حضور أولياء الأمور، وعدم تحرير محاضر رسمية دقيقة، وإعداد تقارير دون التحقق الكامل من الوقائع، إلى جانب التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بالمخالفة للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

كما كشفت التحقيقات عن تقاعس المكلف بأمن بوابة المدرسة عن تسجيل بيانات ولي أمر الطالب عند دخوله المدرسة لمتابعة الواقعة.

وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وتهيب النيابة الإدارية بالقائمين على العملية التعليمية بضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وتشديد الرقابة والإشراف داخل المدارس، لضمان حماية الطلاب والتعامل الفوري مع أي وقائع مماثلة.

