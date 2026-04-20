انفجار "شعلة" يهز مصنع ورق بأكتوبر والحصيلة مصابان حالتهما حرجة

كتب : محمد شعبان

07:45 م 20/04/2026

حريق بمصنع ورق إثر انفجار أنبوبة بأكتوبر

شهدت المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر حالة من التوتر، مساء الإثنين، إثر انفجار أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم "شعلة" داخل مصنع للورق.

انفجار مصنع ورق بـ6 أكتوبر

الانفجار، رغم محدودية حجمه، أسفر عن إصابة شخصين بحروق بالطابق الأرضي للمصنع، ونقلا إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج فيما أخمد رجال الحماية المدنية مصدر النيران الناتجة عن الانفجار.

النيابة تحقق

الجهات المعنية بدأت التحقيق في ملابسات الواقعة، للوقوف على أسباب الانفجار، والتأكد من توافر إجراءات السلامة داخل المصنع، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

حادث كمين باسوس

في سياق منفصل، أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي أعلى كمين باسوس اتجاه الوراق ونقلوا إلى مستشفى قليوب للعلاج.

