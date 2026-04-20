كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما عبر أحد الحسابات الشخصية، تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام سيدة بمحاولة تسميم كلب حراسة خاص بها، من خلال إلقاء طعام يُشتبه في كونه مسمومًا أمام منزلها بمحافظة الغربية أثناء غيابها.

كشف تفاصيل واقعة كلب الحراسة بالغربية

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 من الشهر الجاري، تقدمت القائمة على النشر إلى سرايا نيابة السنطة، بشكوى تتضرر فيها من قيام طليقة شقيقها، مقيمة بذات الدائرة، بمحاولة تسميم كلبها المرخص، وذلك أثناء وجودها في العمل، عن طريق إلقاء طعام خلف باب المنزل، وتم تحرير المحضر اللازم.

محاولة تسميم كلب حراسة بالغربية

وفي وقت لاحق، وبالتحديد بتاريخ 17 من الشهر الجاري، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، لكنها نفت وضع أي مواد سامة في الطعام، موضحة أن هدفها كان استئناس الكلب للتردد على المنزل، بعد صدور قرار بتمكينها من شقة الزوجية الكائنة بذات العقار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

