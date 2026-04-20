وفاة سيدة وإصابة آخرين.. الداخلية تكشف ملابسات حادث باب الشعرية

كتب : علاء عمران

12:17 م 20/04/2026 تعديل في 12:17 م

الداخلية تكشف ملابسات حادث باب الشعرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع حادث تصادم بمنطقة باب الشعرية بمحافظة القاهرة.

ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث باب الشعرية

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة باب الشعرية بوقوع مصادمة أسفرت عن وفاة وإصابات بدائرة القسم.

وتبين أنه أثناء سير سيارة قيادة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، تعرض لاختلال في عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب السيارة واصطدامها بسيارتين ودراجة نارية كانت متوقفة أو تمر في محيط الحادث.

وفاة سيدة وإصابة شخصين

وأسفر الحادث عن وفاة سيدة متأثرة بإصابتها بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى إصابة قائد الدراجة النارية ومرافقه بكدمات متفرقة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. كما نتج عن الحادث وقوع تلفيات بعدد من المركبات المشاركة في التصادم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مرجعًا السبب إلى فقدانه السيطرة على عجلة القيادة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

قواعد جديدة لقبول المصريين بالجامعات الأجنبية
