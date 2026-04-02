ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على صانع فيديو كاذب بالبحيرة، تعمد إثارة الذعر بين المواطنين بادعاءات مفبركة. وفي السياق ذاته، زعم المتهم انتشار عقار مخدر يسبب شللًا مؤقتًا للفتيات لتسهيل التعدي عليهن، قبل أن تكشف التحريات كذب ادعاءاته تمامًا بغرض حصد المشاهدات.

كواليس فيديو كاذب بالبحيرة

علاوة على ذلك، أوضحت التحريات الأمنية أن المقطع المتداول مزيف بالكامل. واكتشفت القوات أن القائم على النشر لا يمت بصلة لأي ضحية مزعومة، ولم تُسجل أية حوادث مشابهة. من جانب آخر، اعترف المتهم بإعادة نشر المقطع أواخر شهر مارس المنقضي لزيادة التفاعل على حسابه الشخصي دون أي دليل موثوق.



إجراءات أمنية حاسمة



بناءً على ذلك، اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وباشرت النيابة التحقيق.

