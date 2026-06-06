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خلاف على طريق بين المنازل يشعل مشاجرة بالخرطوش في البحيرة.. وإصابة 5 أشخاص

كتب : علاء عمران

02:51 م 06/06/2026

مشاجرة بسبب طريق فاصل بين المنازل

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أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة، إثر مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، استخدمت خلالها الأسلحة النارية والعصي والحجارة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق المشاجرة، ويظهر خلاله أحد المشاركين وهو يطلق أعيرة نارية من سلاح خرطوش، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى 3 يونيو الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم مالك محل ووالدته، وطرف ثان مكون من 4 أشخاص، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز إيتاي البارود.

وكشفت التحريات أن الخلافات نشبت بسبب نزاع حول الجيرة وطريق فاصل بين منازل الطرفين، قبل أن تتطور إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان الاعتداء بالعصي الخشبية والتراشق بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة.

وخلال المشاجرة، أطلق أحد أفراد الطرف الثاني عيارا ناريا في الهواء من بندقية خرطوش بقصد بث الرعب وترهيب الطرف الآخر، دون وقوع إصابات ناتجة عن إطلاق النار.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، كما جرى التحفظ على السلاح الناري والأدوات المستخدمة في الواقعة. وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب المشاجرة بسبب الخلافات المشار إليها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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مشاجرة بالخرطوش أمن البحيرة إيتاي البارود

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