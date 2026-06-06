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غدًا.. طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون امتحان الهندسة

كتب : أحمد الجندي

04:15 م 06/06/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية

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يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، غدًا امتحان مادة الهندسة وفق جدول الامتحانات المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وتتابع مديرية التربية والتعليم بالجيزة سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، لرصد أي ملاحظات أو معوقات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية.

وأكدت المديرية استمرار تطبيق الإجراءات التنظيمية داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء واستقرار، مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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الشهادة الإعدادية امتحانات امتحان الهندسة محافظة الجيزة

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