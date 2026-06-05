أحبطت أجهزة الأمن بأسوان محاولة شخصين لبيع أكثر من 2 طن سولار بالسوق السوداء، بعد تجميعها من محطات الوجه القبلي لتحقيق أرباح غير مشروعة اليوم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن أسوان، قيام شخصين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول الرسمي. استهدف المتهمان احتكار وقود "السولار" لإعادة طرحه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، مستغلين الدعم الحكومي لتحقيق مكاسب مادية طائلة بالمخالفة للقانون.

نجحت المأمورية الأمنية في ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة "ربع نقل" بنطاق محافظة أسوان اليوم الجمعة. عثرت القوات بحوزتهما على أكثر من 2 طن من المواد البترولية "سولار"، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على هذه الكميات من عدة محطات وقود مختلفة بنطاق محافظات الوجه القبلي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



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