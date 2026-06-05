

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من تعرض طفل لحادث دهس أعلى أحد الكباري بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 25 مايو الماضي، تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد بقيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بطفل يبلغ من العمر 13 عامًا، أثناء قيادته دراجة هوائية أعلى أحد الكباري بدائرة القسم، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة أودت بحياته.

وأوضحت التحريات أن قائد السيارة لاذ بالفرار عقب الحادث، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبين أنها سارية التراخيص.

وبالتحقيق مع قائد السيارة، وهو أخصائي تمريض ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا هروبه بخشيته من المساءلة القانونية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.



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