نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بإنشاء وإدارة شبكة بث تليفزيوني لاسلكية تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وكشفت التحريات قيام المتهم بإنشاء شبكة تقوم باستقبال القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به داخل نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، دون الحصول على أي تصاريح من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبحوزته عدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة في استقبال الإشارة وفك شفرات القنوات، إلى جانب أجهزة ريسيفر وهواتف محمولة.

وبمواجهته أقر المتهم بنشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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