واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث كشفت التحريات عن قيام مالك مخزن تابع لإحدى المكتبات، يعمل دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة السلام أول، بتوزيع كتب روائية وأدبية ودينية دون الحصول على التصاريح اللازمة.

الداخلية تداهم مخزنًا غير مرخص للكتب في السلام أول وتضبط آلاف النسخ

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المخزن وضبط مالكه، وعُثر بحوزته على أكثر من 10 آلاف نسخة من كتب دينية دون تفويض من الجهات المختصة، بالإضافة إلى نحو ألف غلاف لكتب قيد التجهيز.

ضبط كتب دينية وروائية دون تصاريح بالقاهرة

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، ومواجهة جرائم النشر غير القانوني، والتصدي لكافة صور التعدي على حقوق المؤلفين ودور النشر.

