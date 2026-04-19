ضبط مخزن كتب مخالف بالقاهرة.. أكثر من 10 آلاف نسخة دون ترخيص

كتب : علاء عمران

11:26 ص 19/04/2026 تعديل في 11:33 ص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث كشفت التحريات عن قيام مالك مخزن تابع لإحدى المكتبات، يعمل دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة السلام أول، بتوزيع كتب روائية وأدبية ودينية دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المخزن وضبط مالكه، وعُثر بحوزته على أكثر من 10 آلاف نسخة من كتب دينية دون تفويض من الجهات المختصة، بالإضافة إلى نحو ألف غلاف لكتب قيد التجهيز.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، ومواجهة جرائم النشر غير القانوني، والتصدي لكافة صور التعدي على حقوق المؤلفين ودور النشر.

