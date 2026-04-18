المرور يضبط 102 ألف مخالفة و34 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:10 ص 18/04/2026 تعديل في 11:14 ص

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط الحالة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور المختلفة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 102575 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1043 سائقًا، وتبين إيجابية 30 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

ضبط سائقين تحت تأثير المخدرات ضمن حملات مرورية موسعة

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 485 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، والأمن والمتانة، إلى جانب فحص 146 سائقًا، ثبت إيجابية 4 حالات لتعاطي المواد المخدرة.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها القوانين المرورية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات المضبوطة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجتبى خامنئي في رسالة جديدة: الجيش يدافع بشجاعة عن البلاد
شئون عربية و دولية

مجتبى خامنئي في رسالة جديدة: الجيش يدافع بشجاعة عن البلاد
ملايين بالدولار في الطريق.. مكافأة ضخمة تنتظر الزمالك في هاتين الحالتين
رياضة عربية وعالمية

ملايين بالدولار في الطريق.. مكافأة ضخمة تنتظر الزمالك في هاتين الحالتين
قرار بمنع صرف الخبز لأكثر من بطاقة للفرد في مخابز الدقهلية -صور
أخبار المحافظات

قرار بمنع صرف الخبز لأكثر من بطاقة للفرد في مخابز الدقهلية -صور
جريئة على البحر..أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل مع ابنها آدم تامر حسني - صور
زووم

جريئة على البحر..أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل مع ابنها آدم تامر حسني - صور

تعذر رصد هلال ذي القعدة ببعض الدول.. "الفلك" يكشف موعد بدء الشهر
أخبار مصر

تعذر رصد هلال ذي القعدة ببعض الدول.. "الفلك" يكشف موعد بدء الشهر

