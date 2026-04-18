واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط الحالة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور المختلفة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 102575 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1043 سائقًا، وتبين إيجابية 30 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

ضبط سائقين تحت تأثير المخدرات ضمن حملات مرورية موسعة

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 485 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، والأمن والمتانة، إلى جانب فحص 146 سائقًا، ثبت إيجابية 4 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها القوانين المرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات المضبوطة.