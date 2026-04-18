بات الزمالك قريبا من حصد مكافأة مالية ضخمة، عقب تأهله إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على حساب شباب بلوزداد الجزائري.

الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية

تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 1-0، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي البطولة.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة أولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

مكافأة مالية ضخمة للزمالك

حصد الزمالك مليون دولار نظيره تأهله إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ويمكن أن تنتعش خزينة الأبيض بـ4 ملايين و500 ألف دولار خلال الفترة المقبلة، ليصبح إجمالي ما حصده الفريق 5 ملايين و500 ألف دولار، أي ما يساوي 285.5 مليون جنيه مصري.

ووفقا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يمكن أن يحصد الزمالك مبلغ 4 ملايين دولار، في حالة التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفوز الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية، يؤهله إلى كأس السوبر الأفريقي، ضد بطل دوري أبطال أفريقيا، وفي حالة التتويج باللقب يحصد الأبيض 500 ألف دولار.

