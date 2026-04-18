دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

إعلان

ملايين بالدولار في الطريق.. مكافأة ضخمة تنتظر الزمالك في هاتين الحالتين

كتب : هند عواد

12:42 م 18/04/2026

مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (15)

بات الزمالك قريبا من حصد مكافأة مالية ضخمة، عقب تأهله إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على حساب شباب بلوزداد الجزائري.

الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية

تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 1-0، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي البطولة.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة أولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

مكافأة مالية ضخمة للزمالك

حصد الزمالك مليون دولار نظيره تأهله إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ويمكن أن تنتعش خزينة الأبيض بـ4 ملايين و500 ألف دولار خلال الفترة المقبلة، ليصبح إجمالي ما حصده الفريق 5 ملايين و500 ألف دولار، أي ما يساوي 285.5 مليون جنيه مصري.

ووفقا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يمكن أن يحصد الزمالك مبلغ 4 ملايين دولار، في حالة التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفوز الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية، يؤهله إلى كأس السوبر الأفريقي، ضد بطل دوري أبطال أفريقيا، وفي حالة التتويج باللقب يحصد الأبيض 500 ألف دولار.

اقرأ أيضًا:

أحدهما لم يفز سوى بمباراتين.. نظرة على منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

فقد الوعي و30 غرزة.. تفاصيل إصابة لاعب جوهور الماليزي أمام الأهلي

فيديو قد يعجبك



تعذر رصد هلال ذي القعدة ببعض الدول.. "الفلك" يكشف موعد بدء الشهر
أخبار مصر

تعذر رصد هلال ذي القعدة ببعض الدول.. "الفلك" يكشف موعد بدء الشهر
السر الذي لم يُحك.. "جبانة الفدان" شاهد الرعب في قلوب جنود نابليون بأسيوط
أخبار المحافظات

السر الذي لم يُحك.. "جبانة الفدان" شاهد الرعب في قلوب جنود نابليون بأسيوط
"عمر كمال عنده 5 عربيات".. أسعار ومواصفات سيارات المطرب الشعبي
أخبار السيارات

"عمر كمال عنده 5 عربيات".. أسعار ومواصفات سيارات المطرب الشعبي
بالمستندات والخطوات.. تفاصيل منحة التموين 2026
أخبار مصر

بالمستندات والخطوات.. تفاصيل منحة التموين 2026
بسنت مش السبب.. نهاد أبو القمصان تكشف سر تدخل السيسي في قانون الأحوال الشخصية
أخبار مصر

بسنت مش السبب.. نهاد أبو القمصان تكشف سر تدخل السيسي في قانون الأحوال الشخصية

إعلان

إعلان

اضغط للتفاصيل| رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟