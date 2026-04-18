سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق.. ارتفاع الأسمنت

كتب : ميريت نادي

10:49 ص 18/04/2026

أسعار الحديد والأسمنت

ارتفعت أسعار حديد عز، والحديد الاستثماري، والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 18-4-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37600 جنيه، بزيادة 152.6 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38900 جنيه، بزيادة 523.17 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 39000 جنيه.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد الجيوشي: 37000 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4140 جنيه، بزيادة 53.61 جنيه.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض مع بداية تعاملات السبت

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يلوّح بعدم تمديد وقف إطلاق النار حال فشل الاتفاق
شئون عربية و دولية

ترامب يلوّح بعدم تمديد وقف إطلاق النار حال فشل الاتفاق
استشاري تغذية يحذر من السمنة بعد الأربعين: تفتح باب الأمراض المزمنة
نصائح طبية

استشاري تغذية يحذر من السمنة بعد الأربعين: تفتح باب الأمراض المزمنة
محافظ القليوبية يكافئ سائقي لودرات لإنقاذ موقف حريق القناطر الخيرية - صور
أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يكافئ سائقي لودرات لإنقاذ موقف حريق القناطر الخيرية - صور
"بوظت فرحها".. عروس تتعرض لهجوم انتقامي يوم الزفاف في بريطانيا
حوادث وقضايا

"بوظت فرحها".. عروس تتعرض لهجوم انتقامي يوم الزفاف في بريطانيا
النقل تنشر صورًا لساحات انتظار LRT وإقبال المواطنين على القطار - (صور)
أخبار مصر

النقل تنشر صورًا لساحات انتظار LRT وإقبال المواطنين على القطار - (صور)

