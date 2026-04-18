ارتفعت أسعار حديد عز، والحديد الاستثماري، والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 18-4-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37600 جنيه، بزيادة 152.6 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38900 جنيه، بزيادة 523.17 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 39000 جنيه.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد الجيوشي: 37000 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4140 جنيه، بزيادة 53.61 جنيه.

