الداخلية تضرب بقوة.. ضبط 4 ملايين جنيه و16 طن دقيق في حملات مكثفة

كتب : علاء عمران

11:28 ص 18/04/2026 تعديل في 11:31 ص

حملة أمنية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتلاعب في السلع التموينية، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد والمستهلك.

ضربات متزامنة ضد السوق السوداء: عملة ودقيق في قبضة الأمن

وتمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربات متزامنة، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 4 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة فقط.
وتأتي هذه التحركات في إطار التصدي لمحاولات إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج السوق المصرفي، بما يسبب آثاراً سلبية على استقرار السوق النقدي.

حملات موسعة للداخلية: إسقاط تجار العملة ومحتكري السلع التموينية

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتعاون مع مديريات الأمن حملاتها المكثفة على الأسواق والمخابز، حيث تمكنت من ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، وضُبط خلالها نحو 16 طن دقيق أبيض بلدي مدعم قبل إعادة بيعه في السوق السوداء.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدعم المقدم للمواطنين.

