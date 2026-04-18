قرار بمنع صرف الخبز لأكثر من بطاقة للفرد في مخابز الدقهلية -صور

كتب : رامي محمود

11:26 ص 18/04/2026
    محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بمخبز المنصورة الكبير (1)
    محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بمخبز المنصورة الكبير (5)
    محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بمخبز المنصورة الكبير (2)
    محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بمخبز المنصورة الكبير (3)

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم السبت، انتظام وسير العمل بمخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم بجوار سوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، للاطمئنان على انتظام الخدمة وتوفير الخبز للمواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الخبز المدعم وتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة وعادلة.

وأكد محافظ الدقهلية أن مخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم يسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وجاري تعميم التجربة على مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على علي حسن وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة تليق بأبناء الدقهلية.

ووجه المحافظ بمنع صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية واحدة للمواطن الواحد، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في توزيع الحصص المقررة لكل مواطن.

وشدد محافظ الدقهلية على اللواء عمرو عبد الرحمن المشرف على تشغيل المخبز بالتنسيق مع التموين بالمتابعة المستمرة لسير العمل داخل المخبز، والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية، وجودة الرغيف، وحسن معاملة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي تجاوزات.

الخبز المدعم الدقهلية المنصورة اللواء طارق مرزوق

