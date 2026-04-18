نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تفكيك تشكيل عصابي دولي تخصص في النصب الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين، عبر ما يُعرف بعمليات "التصيد الرقمي".

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن تورط 4 متهمين، يقيمون بمحافظتي الجيزة وقنا، بالتنسيق مع عناصر خارج البلاد، في تكوين شبكة إجرامية منظمة استهدفت حسابات المواطنين البنكية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين اعتمدوا على إرسال رسائل نصية عشوائية إلى الهواتف المحمولة، تتضمن روابط إلكترونية خادعة، بهدف استدراج الضحايا.

وكانت تلك الروابط تقود المستخدمين إلى مواقع إلكترونية مزيفة، تحاكي في تصميمها وشعاراتها المواقع الرسمية للجهات الحكومية، بما يوهم الضحايا ويدفعهم إلى إدخال بياناتهم الشخصية والبنكية.

وبمجرد إدخال تلك البيانات، يتمكن أفراد التشكيل من اختراق الحسابات البنكية والاستيلاء على الأرصدة المالية، ثم استخدامها في عمليات شراء إلكتروني من خارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة استهدفت عناصر التشكيل، وأسفرت عن ضبطهم جميعًا.

وعُثر بحوزتهم على عدد من الأدوات والتقنيات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي، شملت 16 جهاز كمبيوتر، و40 هاتفًا محمولًا، و7 أجهزة تمرير رسائل، و48 جهاز "راوتر" وموزع إنترنت، و41 وحدة تخزين، و18 بطاقة دفع إلكتروني، إلى جانب عدد كبير من شرائح الهواتف المحمولة وأجهزة قارئ الشرائح.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي بالتعاون مع عناصر خارج البلاد، كما أسفر فحص الأجهزة المضبوطة عن أدلة فنية تؤكد تورطهم في تنفيذ وقائع النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

