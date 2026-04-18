أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور.. انخفاض البلطي

كتب : ميريت نادي

12:32 م 18/04/2026

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، وقشر البياض، والبربون، خلال تعاملات اليوم السبت 18-4-2026، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك الطازجة

سجل سعر كيلو البلطي بين 75 و77 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و140 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

أما كيلو السبيط والكاليماري تراوح بين 250 و450 جنيهًا، وسجل كيلو الكابوريا بين 50 و180 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه.

وسجل سعر كيلو قشر بياض بين 180 و280 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو سمك موسى بين 250 و450 جنيهًا، بينما تراوح كيلو البربون بين 250 و300 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا، وسجل كيلو البوري بين 110 و170 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو السردين بين 70 و150 جنيهًا.

أسعار أسماك أخرى

تراوح سعر كيلو الوقار بين 150 و350 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو موزة بين 80 و180 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الدنيس بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

تراوح سعر كيلو البربون المجمد بين 30 و70 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات، وسجل كيلو الجمبري المجمد بين 175 و525 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الماكريل المجمد بين 150 و250 جنيهًا.

