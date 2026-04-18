إعلان

الجمارك تواصل ضرباتها وتحبط محاولة ترويج خمور مهربة بالأسواق

كتب : منال المصري

12:34 م 18/04/2026

مصلحة الجمارك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت فرق الإدارة العامة للتحريات والضبط بمصلحة الجمارك أداء مهامها الرقابية، في عطلة عيد شم النسيم، وفي ساعات متأخرة من المساء، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة التهرب الجمركي، بما يدعم جهود حماية الاقتصاد القومي.

إحباط بضائع خمور مهربة

وفي هذا الإطار، وفق بيان اليوم، فقد نجحت إدارة ملاحقة البضائع المهربة بالأسواق في إحباط محاولة جديدة لترويج كميات من الخمور المهربة، وذلك عقب ورود معلومات.

فقد أكدت المعلومات قيام أحد الأشخاص باستلام شحنة من الخمور غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية.

وعلى الفور، تم تكثيف أعمال التحريات، وتحديد موقع الاستلام، وإعداد كمين محكم لضبط الواقعة.

وأسفرت المأمورية عن ضبط المتهم حال استلامه المضبوطات، حيث أقر بحيازته لها بقصد الاتجار، وتم ضبط عدد (487) زجاجة خمور مهربة.

قيمة تعويضات والمستحقات للخمور المهربة

وقدرت قيمة المستحقات والتعويضات المستحقة بنحو 34.2 مليون جنيه، مع سداد جزء منها تحت حساب التصالح، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

وتم تحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد مصلحة الجمارك استمرار جهودها الرقابية على مدار الساعة، دون تأثر بالعطلات أو المناسبات، للتصدي لكافة أشكال التهريب، بما يسهم في حماية الاقتصاد القومي وصون مقدرات الدولة.

الجمارك بضائع مهربة شم النسيم

أحدث الموضوعات

والدتها تدافع وتهدد بالمساءلة القانونية.. قصة أزمة ابنة علي الحجار
زووم

والدتها تدافع وتهدد بالمساءلة القانونية.. قصة أزمة ابنة علي الحجار
قرار بمنع صرف الخبز لأكثر من بطاقة للفرد في مخابز الدقهلية -صور
أخبار المحافظات

قرار بمنع صرف الخبز لأكثر من بطاقة للفرد في مخابز الدقهلية -صور
الحسابات الفلكية تحسم الجدل.. موعد ظهور هلال ذي القعدة
أخبار مصر

الحسابات الفلكية تحسم الجدل.. موعد ظهور هلال ذي القعدة
أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب..وتعلق:"أول رحلة منفردة"- صور
زووم

أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب..وتعلق:"أول رحلة منفردة"- صور

عندي عدم بركة في مرتبي رغم بساطة المعيشة؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

عندي عدم بركة في مرتبي رغم بساطة المعيشة؟.. أمين الفتوى يجيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

