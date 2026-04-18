الجمارك تواصل ضرباتها وتحبط محاولة ترويج خمور مهربة بالأسواق

واصلت فرق الإدارة العامة للتحريات والضبط بمصلحة الجمارك أداء مهامها الرقابية، في عطلة عيد شم النسيم، وفي ساعات متأخرة من المساء، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة التهرب الجمركي، بما يدعم جهود حماية الاقتصاد القومي.

إحباط بضائع خمور مهربة

وفي هذا الإطار، وفق بيان اليوم، فقد نجحت إدارة ملاحقة البضائع المهربة بالأسواق في إحباط محاولة جديدة لترويج كميات من الخمور المهربة، وذلك عقب ورود معلومات.

فقد أكدت المعلومات قيام أحد الأشخاص باستلام شحنة من الخمور غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية.

وعلى الفور، تم تكثيف أعمال التحريات، وتحديد موقع الاستلام، وإعداد كمين محكم لضبط الواقعة.

وأسفرت المأمورية عن ضبط المتهم حال استلامه المضبوطات، حيث أقر بحيازته لها بقصد الاتجار، وتم ضبط عدد (487) زجاجة خمور مهربة.

قيمة تعويضات والمستحقات للخمور المهربة

وقدرت قيمة المستحقات والتعويضات المستحقة بنحو 34.2 مليون جنيه، مع سداد جزء منها تحت حساب التصالح، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

وتم تحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد مصلحة الجمارك استمرار جهودها الرقابية على مدار الساعة، دون تأثر بالعطلات أو المناسبات، للتصدي لكافة أشكال التهريب، بما يسهم في حماية الاقتصاد القومي وصون مقدرات الدولة.