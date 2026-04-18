قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة رجل الأعمال "أمير الهلالي"، المعروف إعلاميًا باسم "مستريح السيارات"، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بإحدى قضايا النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

30 سنة حبس تلاحق "مستريح السيارات" في قضايا نصب متعددة

ويأتي هذا الحكم في واحدة من القضايا المنظورة ضده، بعد اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين بزعم بيع واستيراد سيارات بأسعار أقل من السوق.

وفي وقت سابق، كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد رفضت المعارضة الاستئنافية المقدمة من المتهم في 10 قضايا أخرى، تتعلق بالنصب على المواطنين وإصدار شيكات بدون رصيد، وأيدت حبسه 3 سنوات في كل قضية، بإجمالي عقوبات تصل إلى 30 سنة حبس.

أحكام مشددة في قضايا نصب وشيكات بدون رصيد

كما سبق أن عاقبته محكمة الجنح بالحبس 3 سنوات في قضية أخرى، مع كفالة مالية قدرها 400 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد لأحد الضحايا.

وفي واقعة سابقة أيضًا، قضت محكمة جنح التجمع الخامس بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة 300 ألف جنيه، في إحدى قضايا النصب المتعلقة بالترويج لاستيراد سيارات من الخارج بأسعار منخفضة.

وتواصل الجهات القضائية نظر باقي القضايا المنسوبة للمتهم، وسط تأكيدات بأحكام متعددة في وقائع مشابهة.

