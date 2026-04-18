قضية نصب جديدة.. حكم من الجنح ضد مستريح السيارات

كتب : أحمد عادل

12:32 م 18/04/2026

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة رجل الأعمال "أمير الهلالي"، المعروف إعلاميًا باسم "مستريح السيارات"، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بإحدى قضايا النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

ويأتي هذا الحكم في واحدة من القضايا المنظورة ضده، بعد اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين بزعم بيع واستيراد سيارات بأسعار أقل من السوق.

وفي وقت سابق، كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد رفضت المعارضة الاستئنافية المقدمة من المتهم في 10 قضايا أخرى، تتعلق بالنصب على المواطنين وإصدار شيكات بدون رصيد، وأيدت حبسه 3 سنوات في كل قضية، بإجمالي عقوبات تصل إلى 30 سنة حبس.

كما سبق أن عاقبته محكمة الجنح بالحبس 3 سنوات في قضية أخرى، مع كفالة مالية قدرها 400 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد لأحد الضحايا.

وفي واقعة سابقة أيضًا، قضت محكمة جنح التجمع الخامس بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة 300 ألف جنيه، في إحدى قضايا النصب المتعلقة بالترويج لاستيراد سيارات من الخارج بأسعار منخفضة.

وتواصل الجهات القضائية نظر باقي القضايا المنسوبة للمتهم، وسط تأكيدات بأحكام متعددة في وقائع مشابهة.

اقرأ أيضا:

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستريح السيارات أمير الهلالي شيكات بدون رصيد

فيديو قد يعجبك



منصة رقمية لمتابعة مشروعات "الصحة" القومية.. ما التفاصيل؟
والدتها تدافع وتهدد بالمساءلة القانونية.. قصة أزمة ابنة علي الحجار
تعذر رصد هلال ذي القعدة ببعض الدول.. "الفلك" يكشف موعد بدء الشهر
استثناء خاص لـ"إم بي سي" لبث نهائي كأس ملك إسبانيا مجانًا - تفاصيل
طرح شقق بالإيجار وموقف الإيجار القديم.. اجتماع رئاسي مهم مع وزيرة الإسكان
اضغط للتفاصيل| رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟