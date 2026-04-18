واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من سحب 690 رخصة قيادة وتسيير لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك على مستوى الجمهورية، بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه في 30 مارس الماضي، وتفعيل الإجراءات القانونية على المخالفين.

حملات مكثفة تسفر عن سحب رخص وإزالة سيارات متروكة بالشوارع

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار العمل على تركيب الملصق الإلكتروني داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، مع إتاحة الخدمة إلكترونيًا من خلال بوابة مرور مصر، بما يتيح للمواطنين سداد الرسوم وطلب الخدمة بسهولة.

كما تواصل وحدات المرور استقبال المواطنين حتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا، لتيسير إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني واستكمال المنظومة المرورية الحديثة.

رفع 30 سيارة ودراجة متهالكة ضمن حملات مرورية موسعة

وفي سياق متصل، شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة حملات موسعة بالشوارع والميادين، أسفرت عن رفع 30 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الطرق العامة.

وجاءت الحملات بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق، وممثلي الجهات المعنية، في إطار إزالة المظاهر العشوائية وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بشكل يومي لضبط المخالفات وتطبيق القانون على جميع الطرق والمحاور.