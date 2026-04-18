كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من شقيقها، لقيامه بالتعدي على شقتها مرتديًا ملابس نسائية "نقاب"، وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بالشقة، في محافظة الإسكندرية.

ضبط شاب اقتحم شقة شقيقته بملابس نسائية

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص تبين أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة ثان الرمل من ربة منزل (الشاكية – مقيمة بدائرة القسم)، تتضرر فيه من شقيقها، وهو له معلومات جنائية ومقيم بذات الدائرة، لقيامه بالتهجم على شقتها مرتديًا نقابًا، وإحداث تلفيات بكاميرات المراقبة الخاصة بها.

كشف ملابسات اقتحام شقة وتحطيم كاميرات مراقبة

وأوضحت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات عائلية بينهما حول الميراث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

