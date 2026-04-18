مواعيد تسليم شقق الإسكان في 6 أكتوبر - الجدول والمستندات المطلوبة

كتب : محمد عبدالناصر

12:36 م 18/04/2026
    شقق مشروع صبا في 6 أكتوبر (4)
    شقق مشروع صبا في 6 أكتوبر (3)
    شقق مشروع صبا في 6 أكتوبر (5)
    شقق مشروع صبا في 6 أكتوبر (6)
    شقق مشروع صبا في 6 أكتوبر (2)
    شقق مشروع صبا في 6 أكتوبر (8)
    شقق مشروع صبا في 6 أكتوبر (10)
    شقق مشروع صبا في 6 أكتوبر (12)
    شقق مشروع صبا في 6 أكتوبر (13)
    شقق مشروع صبا في 6 أكتوبر (11)
    شقق مشروع صبا في 6 أكتوبر (7)
    شقق مشروع صبا في 6 أكتوبر (15)
    شقق مشروع صبا في 6 أكتوبر (16)
    شقق مشروع صبا في 6 أكتوبر (14)

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، بدء تسليم وحدات المرحلة الثانية من شقق مشروع صبا، وذلك لعدد 22 عمارة سكنية.

مواعيد تسليم شقق صبا بـ6 أكتوبر

أوضح جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن التسليم سيتم بشكل تدريجي وفق أيام محددة لكل عمارة، بهدف تنظيم عملية الاستلام، مشيرًا إلى أن المواعيد تبدأ من 20 أبريل 2026، وتستمر حتى 4 يونيو 2026.

وبحسب الجدول، تم تقسيم تسليم الوحدات على أيام الأسبوع المختلفة، حيث خُصصت أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس لتسليم العمارات تباعًا، مع تحديد تاريخ دقيق لكل عمارة لضمان انسيابية الإجراءات.

وأكد الجهاز أنه سيتم تخصيص فترة إضافية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 30 يوليو 2026، للعملاء الذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد المحددة، وذلك تيسيرًا عليهم واستكمالًا لعمليات التسليم.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام العملاء بالمواعيد المعلنة، مع اصطحاب المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الاستلام، مؤكدة استمرار جهودها في تسريع وتيرة تسليم المشروعات السكنية وتحقيق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شقق مشروع صبا في 6 أكتوبر (9)

