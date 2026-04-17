قرار من النيابة في واقعة العثور على جثمان مسن بنيل الوراق

كتب : صابر المحلاوي

11:06 م 17/04/2026

جثة ارشيفية

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة مسن طافية بنهر النيل بدائرة قسم شرطة الوراق.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة مسن يبلغ من العمر نحو 60 عامًا طافية بمياه النيل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتم انتشال الجثمان بمعرفة فريق الإنقاذ النهري.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي تواصل تحقيقاتها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.
