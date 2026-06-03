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وزير الري: لن نتهاون مع أي تعديات تحجب رؤية النيل

كتب : جمال محمد

03:10 م 03/06/2026
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    الدكتور هاني سويلم خلال اللقاء (1)
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    الدكتور هاني سويلم خلال اللقاء (3)

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قال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، إن الوزارة لن تتهاون مع أي شخص يحاول بناء مبنى أو أعمال من شأنها حجب رؤية نهر النيل.

وأضاف الوزير خلال لقائه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لتفقد أعمال تطهير نهر النيل، إن إنجاز الأعمال بشكل سريع وفقاً للدراسات هو أمر هام مضيفاً: " مش عايزين نكره الناس في الدراسات وتقعد سنة".

كما وجه الوزير بتطهير الناحية الجنوبية النيل بالقرب من الكورنيش بمدينة المنيا، مشدداً على سرعة إنجاز تطوير الكورنيش والممشى الخاص به بدون أي مبان من شأنها حجب رؤية النيل أو تمنع استمتاع الأهالي.

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وزير الري المنيا النيل

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