"أيدت صحتها".. النيابة تتسلم تحريات المباحث في مشاجرة صبري نخنوخ

تسلمت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، التحريات التكميلية التي أعدها رجال المباحث بشأن واقعة المشاجرة المتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ ونجل شقيقه ورجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، وآخرون، مع مالك معرض سيارات بمنطقة التجمع.

وأيدت تحريات المباحث صحة ما تضمنته البلاغات من وقائع استعراض القوة والبلطجة، فضلًا عن التعدي على محامٍ تصادف وجوده داخل المعرض أثناء توجهه لشراء سيارة.

تفاصيل القبض على صبري نخنوخ

كشفت التحقيقات الأولية أن أزمة صبري نخنوخ بدأت بسبب خلاف مالي مع مالك معرض سيارات بالتجمع الخامس حول مستحقات متبقية من ثمن فيلا بالقاهرة الجديدة تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه. وبحسب التحريات، حصل نخنوخ على 20 مليون جنيه من قيمة الصفقة، فيما تبقى نحو 30 مليون جنيه محل نزاع بين الطرفين، ما دفعه للتوجه إلى المعرض برفقة نجل شقيقه وعدد من مرافقيه لمقابلة مالكه.

وخلال الواقعة، تصادف وجود محامٍ داخل المعرض لشراء سيارة، وذكر في أقواله أنه تعرض للاعتداء من أحد مرافقي نخنوخ، فأبلغ الشرطة التي انتقلت إلى المكان وضبطت أطراف الواقعة. وقررت النيابة حبس نخنوخ ونجل شقيقه و5 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع توجيه اتهامات بالسرقة بالإكراه والبلطجة والابتزاز والسب والقذف، فيما أكدت محاميته أمل العربي أن قرار الحبس لا يعد إدانة، وأن الفصل في الواقعة سيكون من خلال التحقيقات وأقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة.

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