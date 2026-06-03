قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء،حجز محاكمة المنتجة سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب والتعدي عليه داخل مسكنها وتصويره عاريًا، لجلسة 5 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

وخلال الجلسة، دفع دفاع المتهمة بعدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة بنظر الدعوى، مطالبًا بإحالتها إلى نيابة شمال الجيزة لإعادة التحقيق، فيما قررت المحكمة حجز القضية للحكم في الجلسة المحددة.

اتهامات بهتك عرض وتصوير.. محاكمة سارة خليفة

وكانت النيابة العامة أحالت سارة خليفة وآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بتهمة احتجاز شاب (سائقها الخاص)، والتعدى عليه بالضرب، وهتك عرضه، وتصويره عاريًا داخل مسكنها فى منطقة العجوزة، وتهديده بنشر الفيديو.

وأكدت التحقيقات أنه تم اكتشاف الواقعة بعد حوالى 4 سنوات من حدوثها أكتوبر 2021، إثر ضبط سارة خليفة فى قضية مخدرات كبرى، والعثور على مقطع الفيديو داخل هاتفها.

وتواجه سارة خليفة أيضاً اتهامات بـ"جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة" ضمن تشكيل عصابى يضم 28 شخصًا.

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