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في ذكرى رحيلها الأولى.. 15 صورة من مراحل عمرية مختلفة لسميحة أيوب

كتب : نوران أسامة

02:57 م 03/06/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الذكرى السنوية الأولى للفنانة سميحة أيوب (1)
  • عرض 15 صورة
    الذكرى السنوية الأولى للفنانة سميحة أيوب (4)
  • عرض 15 صورة
    الذكرى السنوية الأولى للفنانة سميحة أيوب (5)
  • عرض 15 صورة
    سمحية أيوب وإسعاد يونس
  • عرض 15 صورة
    سمية أيوب وسمير صبري ونادية لطفي
  • عرض 15 صورة
    سميحة أيوب (2)
  • عرض 15 صورة
    الذكرى السنوية الأولى للفنانة سميحة أيوب (3)
  • عرض 15 صورة
    سميحة أيوب (3)
  • عرض 15 صورة
    سميحة أيوب في الصغر
  • عرض 15 صورة
    سميحة أيوب وفؤاد المهندس
  • عرض 15 صورة
    صور نادرة للفنانة سميحة أيوب (4)
  • عرض 15 صورة
    صور نادرة للفنانة سميحة أيوب (2)
  • عرض 15 صورة
    الذكرى السنوية الأولى للفنانة سميحة أيوب (2)
  • عرض 15 صورة
    صور نادرة للفنانة سميحة أيوب (5)

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تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنانة سميحة أيوب، التي غادرت عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 3 يونيو 2025، عن عمر ناهز 93 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة جعلتها تلقب بـ "سيدة المسرح العربي".

15 صورة نادرة لـ سميحة أيوب

وفي هذا السياق، نعرض لكم 15 صورة من مراحل عمرية مختلفة في حياة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، التي تعد واحدة من أبرز رموز الفن العربي، وقدمت عشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية والتي تركت بصمة خالدة لدى الجمهور.

آخر أعمال سميحة أيوب

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الراحلة سميحة أيوب كان فيلم "ليلة العيد"، الذي عُرض عام 2024، وشاركت في بطولته إلى جانب عدد كبير من النجوم.

وضم الفيلم كلًا من يسرا، سيد رجب، ريهام عبدالغفور، عبير صبري، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، نجلاء بدر، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، وسميحة أيوب، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

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سيدة المسرح العربي فيلم ليلة العيد سميحة أيوب

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