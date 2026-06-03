تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنانة سميحة أيوب، التي غادرت عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 3 يونيو 2025، عن عمر ناهز 93 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة جعلتها تلقب بـ "سيدة المسرح العربي".

15 صورة نادرة لـ سميحة أيوب

وفي هذا السياق، نعرض لكم 15 صورة من مراحل عمرية مختلفة في حياة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، التي تعد واحدة من أبرز رموز الفن العربي، وقدمت عشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية والتي تركت بصمة خالدة لدى الجمهور.

آخر أعمال سميحة أيوب

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الراحلة سميحة أيوب كان فيلم "ليلة العيد"، الذي عُرض عام 2024، وشاركت في بطولته إلى جانب عدد كبير من النجوم.

وضم الفيلم كلًا من يسرا، سيد رجب، ريهام عبدالغفور، عبير صبري، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، نجلاء بدر، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، وسميحة أيوب، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

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