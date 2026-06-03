توريد 553 ألف طن قمح بالوادي الجديد

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وصول إجمالي توريد القمح بالمحافظة إلى 553 ألف طن، مع استمرار موسم التوريد حتى منتصف أغسطس المقبل، في مؤشر يعكس حجم مساهمة المحافظة في دعم المحصول الاستراتيجي وتوفير احتياجات الدولة من القمح المحلي.

توريد القمح بالوادي الجديد يتجاوز نصف مليون طن



وأكدت محافظ الوادي الجديد تكليف مسؤولي التموين والزراعة بالمحافظة بضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة خلال مراحل استلام وتوريد القمح، بما يضمن الحفاظ على المحصول الاستراتيجي وجودته داخل نقاط وصوامع التخزين.

وشددت المحافظ على أهمية متابعة أعمال توريد القمح بشكل مستمر، وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين، خاصة مع استمرار الموسم لفترة ممتدة حتى منتصف أغسطس، بما يسمح باستيعاب الكميات المتبقية من المحصول.

تسهيلات لصغار المزارعين

وأوضحت المحافظ أن الجهات المختصة تعمل على توفير جميع التيسيرات للمزارعين، من بينها تخصيص بعض الفراغات داخل خلايا التخزين لصالح صغار المزارعين، عقب اكتمال السعة التخزينية للخلايا التسع بالصومعة، التي تصل طاقتها إلى 45 ألف طن.