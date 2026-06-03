إعلان

توريد 553 ألف طن قمح بالوادي الجديد واستمرار الموسم حتى أغسطس

كتب : محمد الباريسي

03:14 م 03/06/2026

توريد 553 ألف طن قمح بالوادي الجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وصول إجمالي توريد القمح بالمحافظة إلى 553 ألف طن، مع استمرار موسم التوريد حتى منتصف أغسطس المقبل، في مؤشر يعكس حجم مساهمة المحافظة في دعم المحصول الاستراتيجي وتوفير احتياجات الدولة من القمح المحلي.

توريد القمح بالوادي الجديد يتجاوز نصف مليون طن


وأكدت محافظ الوادي الجديد تكليف مسؤولي التموين والزراعة بالمحافظة بضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة خلال مراحل استلام وتوريد القمح، بما يضمن الحفاظ على المحصول الاستراتيجي وجودته داخل نقاط وصوامع التخزين.

وشددت المحافظ على أهمية متابعة أعمال توريد القمح بشكل مستمر، وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين، خاصة مع استمرار الموسم لفترة ممتدة حتى منتصف أغسطس، بما يسمح باستيعاب الكميات المتبقية من المحصول.

تسهيلات لصغار المزارعين

وأوضحت المحافظ أن الجهات المختصة تعمل على توفير جميع التيسيرات للمزارعين، من بينها تخصيص بعض الفراغات داخل خلايا التخزين لصالح صغار المزارعين، عقب اكتمال السعة التخزينية للخلايا التسع بالصومعة، التي تصل طاقتها إلى 45 ألف طن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القمح الوادي الجديد الزارعة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ترامب: ربما سألتقي المرشد الإيراني في مرحلة ما.. ولسنا بحاجة لنشر قوات برية
شئون عربية و دولية

ترامب: ربما سألتقي المرشد الإيراني في مرحلة ما.. ولسنا بحاجة لنشر قوات برية
بقيمة 100 جنيه.. "موازنة النواب" تناقش توحيد رسم مغادرة البلاد وفرض رسوم
أخبار مصر

بقيمة 100 جنيه.. "موازنة النواب" تناقش توحيد رسم مغادرة البلاد وفرض رسوم
الأزهر للفتوى يوضح حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة وصيغته
أخبار

الأزهر للفتوى يوضح حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة وصيغته

تمديد اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والصين إلى 3 سنوات
أخبار البنوك

تمديد اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والصين إلى 3 سنوات
الحبس سنة لـ "أحمد دومة" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة
حوادث وقضايا

الحبس سنة لـ "أحمد دومة" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تعدوا على محامي.. تحقيقات النيابة تكشف تطورات جديدة في مشاجرة صبري نخنوخ