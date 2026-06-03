قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان اليوم، إن تحليل التربة في مصر أظهرت وجود تراكم لليوريا والنترات وهو ما يؤدي إلى اختلال التوازن الكيميائي للتربة وانعكاسات سلبية على جودة الحاصلات الزراعية.

تراكم اليوريا والنترات في التربة بمصر وراء ترشيد استخدام الاسمدة النيتروجينية

وأوضحت وزارة الزراعة أن السياسات الزراعية الحالية تتجه نحو ترشيد استخدام الأسمدة النيتروجينية، في إطار الحفاظ على صحة التربة وصحة الإنسان، مع التوجه نحو تعزيز مفاهيم الزراعة المستدامة.

وأضافت أن نتائج التحاليل تستدعي إعادة ضبط عمليات التسميد بشكل علمي يتناسب مع طبيعة كل تربة ومحصول، مؤكدة أن الإفراط في استخدام الأسمدة النيتروجينية يؤدي إلى تدهور خصوبة التربة وانخفاض جودة الإنتاج الزراعي.

تحسن جودة المحاصيل

وأكدت الوزارة أن الأسمدة الأزوتية (النيتروجينية) تمثل جزءًا من منظومة التسميد وليست العنصر الوحيد، موضحة أن هناك عناصر أخرى ضرورية مثل الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية والعناصر الصغرى، التي تسهم في تحسين جودة المحاصيل.

وشددت على أن زيادة الاعتماد على عنصر غذائي واحد يؤدي إلى ضعف امتصاص النبات للعناصر الأخرى، بما ينعكس على القيمة الغذائية والتسويقية للمحاصيل، داعية إلى الالتزام بالأساليب العلمية في التسميد للحفاظ على استدامة التربة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.