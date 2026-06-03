كشف محمود عبد المنعم كهربا عن كواليس رحيله عن نادي الزمالك والأزمة التي صاحبت نهاية تعاقده مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه تعرض للظلم خلال تلك الفترة بسبب الإجراءات المتعلقة بعقده.

تصريحات كهربا عن رحيله من الزمالك

وقال كهربا، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأزمة بدأت عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك، مشيرًا إلى وجود خلافات قانونية وإدارية بشأن عقد قديم سبق أن وقّعه مع النادي قبل فترة من نهاية عقده الأساسي.

وأضاف اللاعب أنه دخل في مفاوضات لتجديد عقده مع الزمالك في ذلك الوقت، حيث تلقى عرضًا من مرتضى منصور، لكنه طلب تعديل المقابل المالي بما يتناسب مع مستواه ومشاركاته مع الفريق.

وأوضح كهربا أنه انتقل بعد ذلك لخوض تجربة احترافية في البرتغال، مؤكدًا أنه كان واثقًا تمامًا من موقفه القانوني في النزاع الذي نشب حول عقده.

رسالة إلى مجدي عبد الغني

ووجّه لاعب الأهلي السابق رسالة حادة إلى مجدي عبد الغني، قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل في مجدي عبد الغني، ونتقابل عند ربنا"، في إشارة إلى استيائه من الدور الذي يعتقد أنه لعبه في القضية عندما كان رئيسًا للجنة شؤون اللاعبين.

كما كشف كهربا أن مرتضى منصور تواصل معه خلال فترة احترافه في البرتغال لإقناعه بالعودة إلى الزمالك، إلا أنه رفض العودة في ذلك التوقيت.

ونفى اللاعب ما تردد بشأن انتقاله إلى الأهلي كخطوة مخططة مسبقًا، مؤكدًا أنه تلقى عروضًا من أكثر من نادٍ داخل مصر، من بينها الأهلي وبيراميدز، قبل أن يستقر في النهاية على الانتقال إلى الأهلي.

واختتم كهربا تصريحاته بالتأكيد على أن عدم تأقلمه مع أجواء الاحتراف في البرتغال كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعته لاتخاذ قرار العودة إلى الدوري المصري والانضمام إلى الأهلي.

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