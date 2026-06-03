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الحبس سنة لـ "أحمد دومة" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

كتب : أحمد عادل

02:48 م 03/06/2026

أحمد دومة

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قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة أحمد دومة بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى "دومة" في القضية رقم 2449 لسنة 2026 اتهامات بنشر مقال صحفي تضمن بيانات وأخبارًا كاذبة من شأنها إثارة البلبلة وتكدير السلم العام.

وفي وقت سابق، كانت نيابة أمن الدولة قد أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، عقب توجيه اتهامات له تتعلق بنشر أخبار كاذبة.

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أحمد دومة نشر أخبار كاذبة نيابة أمن الدولة

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