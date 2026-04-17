كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه شخص تعرضه للاعتداء وتجاهل استغاثته، ليتبين أن الحقيقة مختلفة تمامًا.

بداية قصة فيديو مشاجرة البحيرة

تداول مستخدمون فيديو لشخص يدّعي تعرضه للضرب وإحداث تلفيات بمنزله على يد آخرين بمحافظة البحيرة، مع مزاعم بعدم استجابة الأجهزة الأمنية لبلاغه.

وتبين بالفحص أنه في 12 من الشهر الجاري ورد بلاغ إلى مركز شرطة كفر الدوار بوقوع مشاجرة بين الطرف الأول: سيدتان والطرف الثاني: الشخص الظاهر بالفيديو، وشقيقه، ووالدتهما؛ بسبب خلافات جيرة بينهما.

ضبط طرفي فيديو مشاجرة البحيرة

كشفت التحريات أن الطرفين تعديا على بعضهما بالضرب، فيما قامت السيدتان من الطرف الأول بإحداث تلفيات بمنزل الطرف الثاني.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات بشأن الواقعة وتبين عدم صحة ادعاء الشاكي بشأن تقاعس الأجهزة الأمنية.

حقيقة فيديو مشاجرة البحيرة

وبمواجهته أقر بأنه ادعى ذلك كذبًا لجذب الانتباه والاهتمام بشكواه واتخذ الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين