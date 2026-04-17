وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية موسعة استهدفت تشكيلات الجريمة المنظمة وعناصر البلطجة على مستوى الجمهورية، في إطار حملات مكثفة لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.

ضبط 481 متهماً وتنفيذ 84 ألف حكم خلال 24 ساعة

وخلال 24 ساعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 411 قضية اتجار وجلب مواد مخدرة، أسفرت عن سقوط 481 متهماً، مع ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة تجاوزت نصف طن، شملت 629 كيلوجراماً من الحشيش، و41 كيلوجراماً من مخدر الآيس، إلى جانب كميات من الهيروين والبانجو والشابو والاستروكس، وأكثر من 19 ألف قرص مخدر.

ضبط أسلحة نارية و17 بلطجي و22 هارب خلال حملات أمنية

كما نجحت الحملات في ضبط 211 قطعة سلاح ناري بحوزة 173 متهماً، تضمنت بنادق آلية وخرطوش وطبنجات وأسلحة محلية الصنع، بالإضافة إلى مئات الطلقات و279 سلاحاً أبيض، فضلاً عن ضبط 17 متهماً من عناصر البلطجة و22 هارباً من أحكام قضائية.

تنفيذ أحكام قضائية ضخمة

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 84,375 حكماً قضائياً متنوعاً، شملت جنايات وحبس جزئي ومستأنف، بما يعزز سيادة القانون ويرسخ هيبة الدولة.

كما أسفرت الجهود المرورية عن رصد 22,713 مخالفة مرورية متنوعة، وإعادة 13 دراجة نارية مبلغ بسرقتها، مع فحص 54 سائقاً تبين إيجابية 10 منهم لتعاطي المواد المخدرة.