كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة ملاكي يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بمحافظة الجيزة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

تحديد هوية مهندس الجيزة بطل فيديو عكس السير

وبالفحص، تمكنت الجهات المعنية من تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو وضبط قائدها، وتبين أنه مهندس مقيم بمحافظة الجيزة.

اعترافات المهندس المتهم بتجاوز قواعد السير لاختصار الوقت

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك برغبته في اختصار الطريق دون الالتزام بقواعد السير.

جرى تحرير المحاضر الازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.