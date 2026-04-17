كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة ملابس من شرفة أحد المنازل بمحافظة بورسعيد.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة الزهور.

اعتراف المتهم بسرقة ملابس من شرفة منزل

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا قيامه بسرقة الملابس من الشرفة.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.