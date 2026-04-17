فيديو يوثق السرقة.. ضبط لص الملابس ببورسعيد

كتب : عاطف مراد

02:15 م 17/04/2026

المتهمين عقب القبض عليهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة ملابس من شرفة أحد المنازل بمحافظة بورسعيد.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة الزهور.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا قيامه بسرقة الملابس من الشرفة.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يحدث داخل المقابر؟ زاهي حواس يكشف حقيقة "لعنة الفراعنة" والزئبق الأحمر
مصراوى TV

ماذا يحدث داخل المقابر؟ زاهي حواس يكشف حقيقة "لعنة الفراعنة" والزئبق الأحمر
بعد حديث ترامب عن "الغبار النووي".. ما الحقيقة العلمية وراء هذا المصطلح؟
شئون عربية و دولية

بعد حديث ترامب عن "الغبار النووي".. ما الحقيقة العلمية وراء هذا المصطلح؟
"طائرات مسيّرة ومواد خطرة".. أنباء عن حادث أمني قرب السفارة الإسرائيلية
شئون عربية و دولية

"طائرات مسيّرة ومواد خطرة".. أنباء عن حادث أمني قرب السفارة الإسرائيلية
معلومات لا تعرفها عن "ليلو".. أشهر طفلة في عالم الكرتون
علاقات

معلومات لا تعرفها عن "ليلو".. أشهر طفلة في عالم الكرتون
سقوط "حرامي الغسيل" في بورسعيد..فيديو السرقة يقود "لص الزهور" للاعتراف
حوادث وقضايا

سقوط "حرامي الغسيل" في بورسعيد..فيديو السرقة يقود "لص الزهور" للاعتراف

