لقى شاب في السابعة والعشرين من عمره مصرعه إثر حادث دراجة نارية خلال عمله في توصيل الطلبات، بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، قبل أسابيع قليلة من موعد خطوبته، ما تسبب في حالة من الحزن بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

تعرض الشاب "محمد عادل توفيق حجاج" لحادث أثناء قيادته دراجته النارية في طريقه لتوصيل أحد الطلبات، حيث يعمل في مجال الدليفري سعيًا وراء لقمة العيش، إلا أن الحادث أنهى حياته بشكل مفاجئ، في وقت كان يستعد فيه لبداية مرحلة جديدة من حياته.



وكان الشاب يستعد لإقامة حفل خطوبته عقب عيد الأضحى المبارك، بعد أقل من شهر، حيث بدأ في تجهيز نفسه لتلك المناسبة، إلا أن القدر حال دون ذلك، ليتحول الفرح المنتظر إلى حزن يخيم على أسرته وأصدقائه.

سيرة طيبة

عرف محمد بين أهالي قريته بحسن الخلق والاجتهاد في العمل، حيث كان يسعى بشكل دائم لتأمين مستقبله وتحقيق الاستقرار، ما جعل خبر وفاته صدمة كبيرة لكل من عرفه، خاصة أنه كان مثالًا للشاب المكافح.

تشييع الجثمان

يستعد أهالي القرية لتشييع جثمانه عقب صلاة العصر، وسط حالة من الحزن الشديد، حيث يودعه الجميع بكلمات مؤثرة، مسترجعين مواقفه الطيبة وسيرته الحسنة بين الناس.