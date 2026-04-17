"كان رايح يسلّم أوردر".. مصرع عامل دليفري في حادث أثناء عمله بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

03:27 م 17/04/2026

لقى شاب في السابعة والعشرين من عمره مصرعه إثر حادث دراجة نارية خلال عمله في توصيل الطلبات، بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، قبل أسابيع قليلة من موعد خطوبته، ما تسبب في حالة من الحزن بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

تعرض الشاب "محمد عادل توفيق حجاج" لحادث أثناء قيادته دراجته النارية في طريقه لتوصيل أحد الطلبات، حيث يعمل في مجال الدليفري سعيًا وراء لقمة العيش، إلا أن الحادث أنهى حياته بشكل مفاجئ، في وقت كان يستعد فيه لبداية مرحلة جديدة من حياته.


وكان الشاب يستعد لإقامة حفل خطوبته عقب عيد الأضحى المبارك، بعد أقل من شهر، حيث بدأ في تجهيز نفسه لتلك المناسبة، إلا أن القدر حال دون ذلك، ليتحول الفرح المنتظر إلى حزن يخيم على أسرته وأصدقائه.

سيرة طيبة

عرف محمد بين أهالي قريته بحسن الخلق والاجتهاد في العمل، حيث كان يسعى بشكل دائم لتأمين مستقبله وتحقيق الاستقرار، ما جعل خبر وفاته صدمة كبيرة لكل من عرفه، خاصة أنه كان مثالًا للشاب المكافح.

تشييع الجثمان

يستعد أهالي القرية لتشييع جثمانه عقب صلاة العصر، وسط حالة من الحزن الشديد، حيث يودعه الجميع بكلمات مؤثرة، مسترجعين مواقفه الطيبة وسيرته الحسنة بين الناس.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

20 مليار دولار مقابل اليورانيوم.. تفاصيل جديدة بشأن اتفاق أمريكا وإيران
شئون عربية و دولية

20 مليار دولار مقابل اليورانيوم.. تفاصيل جديدة بشأن اتفاق أمريكا وإيران
ترامب: إيران تقوم حاليا بإزالة الألغام من مضيق هرمز بمساعدة أمريكا
شئون عربية و دولية

ترامب: إيران تقوم حاليا بإزالة الألغام من مضيق هرمز بمساعدة أمريكا
المستعمل البديل الأقوى.. أسعار 5 سيارات منتشرة في السوق المصري
أخبار السيارات

المستعمل البديل الأقوى.. أسعار 5 سيارات منتشرة في السوق المصري
بإطلالة صيفية.. أحدث ظهور لـ مي عزالدين والجمهور يغازلها -صور
زووم

بإطلالة صيفية.. أحدث ظهور لـ مي عزالدين والجمهور يغازلها -صور
صعق وسقوط من ارتفاع.. وفاة عامل خلال تجهيز حفل في نادٍ جماهيري بالإسكندرية
أخبار المحافظات

صعق وسقوط من ارتفاع.. وفاة عامل خلال تجهيز حفل في نادٍ جماهيري بالإسكندرية

عاجل| إيران تعلن فتح مضيق هرمز بالكامل أمام السفن التجارية
بعد حديث ترامب عن "الغبار النووي".. ما الحقيقة العلمية وراء هذا المصطلح؟
إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري