ضبط راكب حاول تهريب 4 كيلو من مخدر القات بمطار القاهرة

كتب : محمد الصاوي

02:12 م 17/04/2026 تعديل في 02:21 م

اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار، القبض على راكب يحمل جنسية دولة عربية، أثناء محاولته تهريب كمية من مخدر القات تزن 4 كيلو جرامات عبر المطار.

تفتيش دقيق يكشف محاولة تهريب خطيرة داخل المطار


تعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه رجال المباحث، بالتنسيق مع رجال الجمارك، في أحد الركاب القادمين على رحلة الخطوط اليمنية أثناء إنهاء إجراءات التفتيش ومحاولته الخروج من الدائرة الجمركية.

ضبط المخدرات داخل الأمتعة واعتراف المتهم


وبتفتيش الراكب عُثر بحوزته على 4 كيلو جرامات من مخدر القات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.


وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

