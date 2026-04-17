إعلان

819 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء لترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة

كتب : عاطف مراد

02:01 م 17/04/2026 تعديل في 02:02 م

مواعيد الغلق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 بشأن مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية، في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وضبط الشارع العام.

تحرير 819 مخالفة لمحلات تجارية لم تلتزم بمواعيد الغلق في 24 ساعة

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحرير 819 مخالفة لمحلات ومنشآت تجارية لم تلتزم بمواعيد الغلق المقررة، واستمرت في مزاولة نشاطها خارج الأوقات القانونية المحددة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة أصحاب المنشآت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار تطبيق القانون بكل حسم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها على مدار الساعة بجميع المحافظات، لضمان الالتزام الكامل بمواعيد الغلق، ودعم خطة الدولة لترشيد الطاقة وتحقيق الانضباط العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة مواعيد الغلق ترشيد الكهرباء مخالفات المحلات إغلاق المحال

أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

أخبار المحافظات

أخبار المحافظات

رياضة محلية

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

