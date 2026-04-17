تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 بشأن مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية، في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وضبط الشارع العام.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحرير 819 مخالفة لمحلات ومنشآت تجارية لم تلتزم بمواعيد الغلق المقررة، واستمرت في مزاولة نشاطها خارج الأوقات القانونية المحددة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة أصحاب المنشآت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار تطبيق القانون بكل حسم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها على مدار الساعة بجميع المحافظات، لضمان الالتزام الكامل بمواعيد الغلق، ودعم خطة الدولة لترشيد الطاقة وتحقيق الانضباط العام.