قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.

وأضاف "عراقجي"، أن ذلك يتماشى مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، بحسب منشور له عبر موقع "إكس"، الجمعة: "تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان، تم الإعلان عن فتح ممر جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، على المسار المنسق كما أعلنته منظمة الموانئ والشؤون البحرية لجمهورية إيران الإسلامية".

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

وشهدت المناطق اللبنانية، منذ فجر اليوم الجمعة، زحفا بشريا غير مسبوق، حيث بدأ عشرات آلاف النازحين رحلة العودة إلى ضاحية بيروت الجنوبية وقرى وبلدات الجنوب، فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ..

