إعلان

إيران تعلن فتح مضيق هرمز بالكامل أمام السفن التجارية

كتب : محمد أبو بكر

03:16 م 17/04/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.

وأضاف "عراقجي"، أن ذلك يتماشى مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، بحسب منشور له عبر موقع "إكس"، الجمعة: "تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان، تم الإعلان عن فتح ممر جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، على المسار المنسق كما أعلنته منظمة الموانئ والشؤون البحرية لجمهورية إيران الإسلامية".

وشهدت المناطق اللبنانية، منذ فجر اليوم الجمعة، زحفا بشريا غير مسبوق، حيث بدأ عشرات آلاف النازحين رحلة العودة إلى ضاحية بيروت الجنوبية وقرى وبلدات الجنوب، فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ..

اقرأ أيضًا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي مضيق هرمز إيران إسرائيل لبنان وقف إطلاق النار لبنان الملاحة البحرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

