رئيس لبنان: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل حساسة وحاسمة

كتب : وكالات

03:27 م 17/04/2026

جوزيف عون

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل "حساسة وحاسمة"، داعيًا إلى الوحدة في ظل وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام.

وفي خطاب أمام النواب اليوم، قال عون إن أنظار العالم تتجه إلى لبنان، وإن موقف الدولة يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية، وتأمين إطلاق سراح الأسرى، وحل النزاعات الحدودية العالقة.

وأضاف أن وقف إطلاق النار يمثل "بوابة" للانتقال إلى المفاوضات، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني سيلعب دورًا أساسيًا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الغزو والعمليات العسكرية في لبنان "لم تُستكمل بعد".

وأضاف وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان صباح اليوم:"الجيش الإسرائيلي يسيطر وسيواصل السيطرة على جميع المناطق التي تم تطهيرها واحتلالها. إن المناورة البرية في لبنان والضربات ضد حزب الله في مختلف أنحاء البلاد حققت إنجازات عديدة، لكنها لم تُستكمل بعد".

